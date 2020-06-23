Растрата на «Электротяжмаше»: подозреваемым избраны меры пресечения

Суд избрал меру пресечения и.о. генерального директора и директору по экономике и финансам ОАО «Завод «Электротяжмаш», которых подозревают в растрате средств предприятия.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 19 июня.

В документе указывается, что суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно меры пресечения в виде содержания под стражей, а оставил подозреваемым залог: для директора по экономике - в сумме 504 480 гривен, а в отношении генерального директора - 42040 гривен.

Напомним, по данным правоохранителей, в течение 2019-2020 гг. должностные лица предприятия заключили ряд заведомо убыточных сделок. Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП «Завод «Электротяжмаш» на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция ГП реализовывалась по цене, которая была значительно ниже фактической себестоимости.

По предварительно установленным данным, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс. грн.

В материалах дела говорится, что контракты были заключены с британской фирмой Industrial Fields Limited. В частности, речь идет о поставках агрегата тягового А-723 МБУ2 стоимостью 1810000 гривен.

Следствие установило, что агрегаты продавали ниже себестоимости.

«В результате отгрузки ГП «Завод «Электротяжмаш» агрегатов тяговых А-723 МБУ2 в количестве 2 штук по цене ниже фактической себестоимости на 290 014,23 грн. за одну единицу допущена растрата имущества предприятия на сумму 580 028, 47 грн., что подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы № 10592», - говорится в материалах суда.

По данным сайта предприятия, и.о. генерального директора является Виктор Бусько, директором по экономике и финансам ОАО «Завод« Электротяжмаш» - Геннадий Демидов.

По данным ХАЦ, до 2015 г. «Industrial Fields Limited» называлась «ATG Overseas Ltd».

«Эта компания зарегистрирована в Лондоне в 2005г. на доминиканский оффшор «West-East Plc» и известна как поставщик «Электротяжмаша», по крайней мере, с 2011 года. В 2005-2006 гг . фирмой руководил москвич Андрей Соболев. К февралю 2013 директором была москвичка Ольга Курлаева, а затем - Эдвард Петр-Мирс (Edward Petre-Mears).

С апреля 2016 владельцем более 75% «Industrial Fields Limited» значится россиянка Жанна Колесникова из Казахстана», - пишет ХАЦ, добавив, что на «Электротяжмаше» сотрудничество с британской «прокладкой» объясняли желанием партнеров из российского «Трансмашхолдинга».