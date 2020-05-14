Разбитый дисплей телефона - к чему готовиться?®

«Паук» на дисплее, к сожалению, неприятное зрелище для многих владельцев современных и дорогих телефонов с сенсорным экраном. По мнению большинства производителей, трещины экрана - это механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией со стороны пользователя. Как мы знаем из гарантийных положений, этот тип дефекта не устраняется в рамках услуг, предоставляемых гарантом, поэтому доступен только вариант платного ремонта. И устранение подобной неполадки серьезно ударит по карману, потому что дисплейный модуль в устройстве является одной из самых важных и дорогих частей.

Почему так дорого ?

Подавляющее большинство сенсорных телефонов имеют высокотехнологичные устройства вывода изображения. К тому же, даже бюджетные смартфоны с недавних времен стали оснащать так называемыми экранными модулями, то есть сенсор и дисплей стали единой частью. Из этого следует, что выход из строя одного из компонентов влечет за собой замену модуля целиком.

Да-да, именно так, даже небольшая трещина на стекле может стать причиной замены дорогостоящей запчасти. А дисплейный модуль между прочим по стоимости находится на втором месте после материнской платы. Также стоит знать, что со временем запчасти теряют в своей стоимости, а вот ремонт становится дешевле, к сожалению, ненамного.

Оценка повреждений телефона обычно ложится на плечи сервисного центра, который проверит, не пострадали ли другие жизненно важные компоненты помимо экрана. Иногда возникают ситуации, когда восстановление может быть попросту нерентабельным. Все здесь зависит от качества компонентов, класса телефона и степени повреждения.

Как снизить стоимость ремонта ?

Во-первых, если гарантия на смартфон уже не действует, то заменить поврежденный экран можно в независимом сервисном центре. Как правило, цены на услуги и запчасти в таких точках на порядок дешевле, чем у официального представительства.

Во-вторых, если речь идет о дорогостоящих смартфонах, то, например, экранный модуль Samsung можно приобрести самостоятельно в специализированных магазинах, тем самым сохранив еще большую часть своего бюджета.

И наконец, самый рискованный, но экономный вариант заключается в том, что всю работу по поиску и замене запчастей пользователь берет на себя. В таком случае ни о какой гарантии не будет идти и речи, зато получится вернуть телефон к жизни путем минимальных финансовых вложений.