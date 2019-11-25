Реально ли получить кредит без фото, и как это сделать?®

Микрокредит в плане скорости и простоты оформления — на первом месте и вне конкуренции: деньги вы получаете в течение 1 часа, причем в любое время суток. Однако есть один шаг, который отпугивает некоторых клиентов: для оформления требуется ваше фото (лицо с разворотом паспорта).

Зачем для получения кредита требуется фото?

В МФО таким образом проверяют, что человек берет кредит на себя — на фото видно, что лицо и фото в паспорте похожи.

Это очень важный этап защиты от мошенничества. Если бы его не было — мошенник, захотевший взять кредит, мог бы просто купить по дешевке чужие паспортные данные (а их в Интернете предостаточно, есть даже в свободном доступе), и использовать их.

В банках при оформлении кредита фото тоже делают, несмотря на то, что клиент приходит в отделение лично. И это тоже средство защиты от мошенников: сотрудник банка в спешке может не заметить, что фото паспорта и лицо человека не очень-то похожи — и злоумышленник сможет получить деньги на чужой документ.

Или наоборот: человек может взять кредит на свой же паспорт, однако потом заявить, что его обманули, и никаких денег он не брал, и в банке никогда не был. Чтобы такого не произошло — и делается фото в отделении.

Реально ли получить кредит без фото?

Если вы обращаетесь в МФО в первый раз, то получить кредит на карту без фото почти нереально. Отправка фотографии — это обязательный этап при регистрации аккаунта, и пропустить его нельзя.

Однако процедура это разовая, и ее нужно пройти только перед первым займом. Начиная со второго — отправлять фото уже не нужно, поскольку оно уже будет храниться в базе МФО. Это же касается и фотографий паспорта и ИНН, и ввода паспортных данных — они нужны только при создании личного кабинета.

Где можно быстро получить кредит онлайн без фото?

Если вы решили обращаться в МФО, у вас есть 2 способа получения займа:

1. Искать МФО самостоятельно.

2. Зайти на fastcredit.money (или на этот же сервис, но работающий под Казахстан: fastcredit.money/kaz) и выбрать МФО из готового списка.

Первый вариант — неудобный и долгий. В Украине насчитывается несколько десятков МФО. Прикиньте: сколько часов понадобится, чтобы найти сайт каждой, и сравнить их условия между собой вручную? А если выбрать только несколько компаний — вы можете оформить займ на невыгодных условиях.

Поэтому лучше всего — использовать сайт-агрегатор, на котором собирается информация по украинским МФО. Так вы можете сравнить их предложения, не выискивая их самостоятельно: все уже найдено и отсортировано. И для удобства пользователей — есть система фильтров, которая поможет быстро отсеять неподходящие предложения и получить список только из самых лучших вариантов.