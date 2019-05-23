Реклама на серьезные темы: как правильно продвигать продукт®

Юмор, поддержка молодежных программ, забота о клиенте, информация на бордах, акции и мероприятия - приемов в рекламе (кроме традиционной “продажи в лоб”) великое множество.Но что делать, если почти все форматы не подходят именно для вашего бренда из-за особенности его ниши? Ведущие украинские специалисты в области рекламы и маркетинга поделились секретами, как они работают с серьезными продуктами на рынке, не роняя имидж бренда.

Логистика - сложная тема для продвижения

Крупные логистические компании, как например, брокер OWE, используют метод описания преимуществ и информируют потенциальных клиентов об особенностях таможенно-брокерских услуг.

“Логистические компании не заигрывают со зрителями, не пытаются подвести их к решению подсознательно. Главное оружие рекламы в их случае - наличие успешного опыта и рекомендаций, крепкое портфолио клиентов и гарантии, что компания всегда найдет выход из самой неразрешимой ситуации. Упор на профессионализм, награды от государственных комитетов, годы опыта - классические рекламные приемы, которые плохо работают в других нишах, в условиях переизбытка брендов и марок, однако в таком серьезном деле, как логистика грузоперевозок, именно они являются основными,” - рассказали специалисты OWE.

Как продавать лекарство для сложных пациентов

Если тема рекламного послания - последствия химиотерапии, возникает необходимость сформировать рекламный посыл таким образом, чтобы ни в коем случае не задеть чувств пациентов и их родственников.

“Кроме того, нужно быть очень осторожными в высказываниях. Не давать надежды людям, проходящим курс химиотерапии и

борющимся со смертельно опасной болезнью. Это не правильно, но так же и нет никакого морального права обнадеживать их слишком сильно, поскольку любое лекарство или метод терапии предполагает риски и является лишь частью комплексного лечения. Нельзя рекламировать препарат и заявлять, что он спасает жизнь, даже если мы сами так считаем. Реклама должна находиться в жестких рамках этики, в нашем случае,” - поделились мнением эксперты бренда “Эмаплаг”.

Хороша ли нативная реклама?

Хорошая нативная реклама решает проблему потенциального клиента независимо от того, какой выбор он сделает после прочтения статьи или просмотра ролика. Информация, облекающая рекламное предложение, ценна для потребителя в любом случае, и он осознает это в процессе ознакомления с рекламным предложением. Это вызывает не только доверие и симпатию к бренду, предоставившему бесплатно какое-либо экспертное мнение, но и помогает формировать долгосрочные отношения клиента и бренда, поскольку зачастую делает продукт первым выбором.

“Запомнив продукт, благодаря полезной информации в его рекламе, клиент долгое время будет считать, что именно это может решить его проблему. Это уже не просто удачная реклама, а будущее с лояльными покупателями и “адвокатами бренда,” - объяснили в статье для bykvu.com специалисты всеукраинского агентства нативной рекламы и аутрича Publishare.info.

В последние годы эффективную рекламу, встраиваемую в полезный и интересный контент, называют нативной рекламой. Размещенная в Интернете, такая реклама с ссылками на сайт рекламодателя дает стабильный трафик потенциальных клиентов. Количество лидов зависит от того, насколько актуальный материал содержит рекламную ссылку и насколько хороша платформа, где эту ссылку разместили - популярные сайты в считанные дни привлекают на сайты рекламодателей сотни клиентов.