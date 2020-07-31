Реконструкция моста: директору ООО грозит до 12 лет тюрьмы

В суд направлено обвинительное заключение в отношении директора ООО по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебного подлога.

Как сообщили в отделе коммуникации прокуратуры Харьковской области, досудебным расследованием установлено, что в 2016 году руководитель общества с ограниченной ответственностью заключил договор с одним из поселковых советов Харьковского района области на выполнение работ по реконструкции моста через реку Уды. Финансирование работ осуществлялось за счет средств государственного бюджета.

Экспертами было подтверждено, что работы были выполнены не в полном объеме, а стоимость выполненных завышена на сумму 700 тысяч гривен.

Также руководителем ООО внесены недостоверные сведения в акты приемки выполненных ремонтных работ с завышенными объемами фактически выполненных работ.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.