Ректора и проректора харьковского вуза задержали за вымогательство и получение 300 тысяч гривен взятки

Ректора харьковского вуза задержали за вымогательство и получение 300 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщили в пресс-центре МВД Украины.

Как указывается, ректор и проректор требовали деньги за предоставление согласия на аренду помещений университета. Указанную сумму нужно было перечислить на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

Сегодня был проведен обыск в помещении университета.

Установлено, что квитанцию ​​о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.

В настоящее время ректор и проректор задержаны.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.