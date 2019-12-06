Ремонт дорог Харьковщины: депутаты предложили дорожникам публиковать открытые списки

Полтора миллиарда гривен планируется в следующем году потратить на ремонт и содержание дорог Харьковщины. Такое решение принял областной совет. Львиная доля - государственные деньги, четверть миллиарда - собственные деньги региона. Этого точно не хватит на все направления, поэтому главный вопрос - кто попадет в список счастливчиков. В госпредприятии «Дороги Харьковщины» отмечают, что они всегда советуются с местными общинами и выбирают общественно значимые магистрали, где ездят автобусы.

Но депутаты отмечают, что чиновники прислушиваются не ко всем советам. Например, направление «Приколотное-Великий Бурлук- Старый Салтов». Ведь дорогой, говорит Татьяна Бедняк, это давно назвать нельзя: из 37 километров - две трети в аварийном состоянии.

Татьяна Бедняк, депутат облсовета

Ви знаєте Приколотне? Там не їздять аввтобуси, тому що там просто немає можливостей. Давайте зробимо спільну роботу

Игорь Турченко, директор ГП «Дороги Харьковщины»

На протязі двух років силами експлуатаційного утримання ми робили, до цього часу 20 років ніхто нічого не робив, на даний час ця дорога включена в перелік ремонтів на наступний рік.

Депутаты предложили, чтобы дорожники обсуждали свои ремонты не только с депутатами и местными чиновниками, а и сделали эти списки общедоступными.

Дмитрий Булах, депутат облсовета

Ви б публікували перелік дорог у публічному доступі, не лише для депутатів, а й для громади. Щоб мешканці всій Харківської області розуміли, чи потрапила їх дорога в цій перелік, чи ні, й відповідно реагували.

По мнению депутатов, в эпоху диджитализации это не сложно. И в этом случае местным жителям не придется в течение года гадать отремонтируют их дорогу или нет, а действовать на опережение.