Ремонт моста на проспекте Льва Ландау продлен ещё на год

2 года работы, а лучше не стало. Мост над рекой Немышля по проспекту Льва Ландау второй день работает в нормальном режиме.

Машины и троллейбусы едут по обеим полосам, а о том, что ремонт не завершен, напоминает отсутствие разметки и ров посередине моста.

Водители, конечно, рады, что длительные тянучки здесь уже в прошлом, и уверяют, что за такой срок можно было бы сделать более качественное покрытие.

Григорий, стаж вождения 30 лет

Не, мне не понравилось, асфальт неправильно положили. - Неправильно? - Ну наверное. - Неровная дорога? –Да, да,да

Александр, стаж вождения 1,5 года

Да ну так, средне, можно было и лучше. Нет, может, под асфальтом и качественно, но сейчас на грузовой километров 30 максимум ты едешь, так что на легковой-то можно проскочить и быстрее

Владимир, стаж вождения 40 лет

Так а я думаю, они вообще его не доделали. - Не доделали? – Ну, асфальт может будут ложить потом в следующем году, может не успевают просто. Пока сделали, но не очень качественно. Сейчас не качественно. Я думаю, что его не доделали просто, да и все

Городскими властями Харькова были подписаны 7 договоров по капитальному ремонту моста по проспекту Льва Ландау на общую сумму 205 миллионов гривен.

6 договоров подписали еще в 2017 году. Седьмой стоимостью 30 миллионов - уже в этом году. Об этом стало известно из системы публичных закупок "ProZorro". Сначала датой окончания капитального ремонта моста было 31 декабря 2019. Но потом действие всех договоров продлили до 31 декабря 2020 года.