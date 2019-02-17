Рева рассказал об индексации пенсий украинцам

17 февраля 2019 г. 16:56
Источник: УНИАН
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Автоматическая индексация пенсий в Украине коснется всех. Исключения не предусмотрены, повышать уровень выплат будут для каждого пенсионера.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева. Он напомнил, что проводиться индексация будет согласно закону о пенсионной реформе, который был принят 3 октября 2017 года.

"В 2019-2020 годах будут учитываться показатели инфляции в размере 50% годовой инфляции. И показатель роста средней зарплаты за предыдущий год – тоже в размере 50%. Условно говоря, если инфляция была 9,8% за прошлый год, значит 4,9%. Если 25% роста средней зарплаты, половина – это 12,5%. то есть 17,4% роста", – подробно пояснил Рева.

Он уточнил, что таким образом базовый расчет пенсий при перерасчете за 2014-2016 год составил 3764 гривны. Далее это умножалось на коэффициент трудового стажа и коэффициент заработка. Теперь базовый показатель в 3764 будет умножен на 1,174.

"И у нас есть категория граждан, у которых большой стаж, но был маленький заработок в СССР за то, что была такая социальная политика. Вот для этих граждан мы разрабатываем механизм индексации, который позволит им иметь большую пенсию", – заверил министр.

 

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