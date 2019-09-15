 

Рейтинг Харькова вырос - агентство «Fitch»

15 сентября 2019 г. 10:40
9 просмотров

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило рейтинги города Харькова до уровня «В» с прогнозом «Позитивный».

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Харькова в иностранной и национальной валютах с уровня «B-» до «B». Также был пересмотрен прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Позитивный». 

По мнению экспертов рейтингового агентства, Харьков имеет диверсифицированную экономику, поддерживаемую за счет значительного числа компаний из различных секторов. А это, в свою очередь, подкрепляет налоговый потенциал города и способствует притоку инвестиций.

К наиболее значимым секторам относятся машиностроение и пищевая промышленность.

Повышение долгосрочных рейтингов Харькова и пересмотр прогноза по рейтингам на «Позитивный» последовало за повышением суверенных рейтингов Украины. Однако эксперты «Fitch» по-прежнему считают, что рейтинги города Харькова сдерживаются суверенным рейтингом.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.