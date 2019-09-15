Рейтинг Харькова вырос - агентство «Fitch»

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило рейтинги города Харькова до уровня «В» с прогнозом «Позитивный».

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Харькова в иностранной и национальной валютах с уровня «B-» до «B». Также был пересмотрен прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Позитивный».

По мнению экспертов рейтингового агентства, Харьков имеет диверсифицированную экономику, поддерживаемую за счет значительного числа компаний из различных секторов. А это, в свою очередь, подкрепляет налоговый потенциал города и способствует притоку инвестиций.

К наиболее значимым секторам относятся машиностроение и пищевая промышленность.

Повышение долгосрочных рейтингов Харькова и пересмотр прогноза по рейтингам на «Позитивный» последовало за повышением суверенных рейтингов Украины. Однако эксперты «Fitch» по-прежнему считают, что рейтинги города Харькова сдерживаются суверенным рейтингом.