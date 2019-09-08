Рейтинговое агентство назвало условия соглашения Украины с МВФ

Новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные показатели. Об этом говорится в обзоре Fitch Ratings, обнародованном на сайте международного агентства.

Отмечается, что среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Среди рисков новой программы Fitch Ratings указывает плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ (ни одна из них не была выполнена до конца – ред.), а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене ранее принятых решений, к примеру, в отношении национализации ПриватБанка.

Кроме того, аналитики агентства отмечают риски реализации реформ из-за потенциальной фрагментации представительства президента в Верховной Раде в случае разногласий по поводу политических приоритетов или давления все еще влиятельных корпоративных интересов.

Ранее стало известно, что Fitch повысило рейтинг Украины с уровня "B-" до "B" с дальнейшим позитивным прогнозом.

Утверждалось, что Украина продемонстрировала своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность, а сокращенный период выборов уменьшил внутреннюю политическую неопределенность.