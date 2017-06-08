Россия увеличила транзит газа через Украину до рекорда за 5 лет

08 июня 2017 г. 11:23
Источник: Новое Время
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Газпром увеличил транзит газа по украинской ГТС до рекордного уровня за пять лет.

Об этом сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы компании Укртрансгаз.

"Объемы транзита российского природного газа по газотранспортной системе Украины за первые пять месяцев 2017 выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и на и 64% по сравнению с этим периодом 2015 года", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, это рекордный объем транзита за последние пять лет: он почти на 9 млрд. куб. м. превышает средний объем транзита за январь-май в 2013-2016 годах.

Транспортировка газа из РФ другими маршрутами за аналогичный период оставалось на стабильном уровне. Таким образом, Газпром покрывает рост и колебания спроса на российский газ в странах ЕС прежде всего за счет использования мощностей и гибкости ГТС Украины.

Напомним, что в марте транзит российского газа по территории Украины вырос на 20%, а в апреле - на 32%.

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