Россия ввела запрет на транзит скота и птицы из Украины

С 4 сентября в России начинает действовать запрет на транзит из Украины скота и птицы, а также некоторых видов продукции животноводства. Такое решение принял Россельхознадзор, сообщает "Интерфакс".

"Новые ограничения коснутся транзита крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц и животноводческой продукции", - говорится в сообщении.

Это решение направлено на снижение рисков распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота во время транспортировки живых животных и продукции через территорию России.

Россельхознадзор утверждает, что неоднократно просил Украину принять меры противодействия указанным болезням, но ответа не последовало. При этом на границе наблюдались нарушения при транзите живых животных.

По данным Россельхознадзора, в первом полугодии текущего года из Украины через РФ транзитом провозилось 28 тысяч тонн животноводческой продукции.