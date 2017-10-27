Россия запретила ввоз мяса и живых свиней из Украины

27 октября 2017 г. 16:05
Источник: Новое время
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Россия запретила ввоз из Украины продуктов крупного рогатого скота и живых свиней, расширив новым перечнем товаров действующее продуктовое эмбарго.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ.

Таким образом, теперь из Украины будет запрещен ввоз живых свиней, свежих, охлажденных или замороженных продуктов крупного рогатого скота, свиной жир, жир крупного рогатого скота, овец или коз, а также лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло.

Кроме Украины, продуктовое эмбарго также расширено в отношении США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Ограничения будут действовать до 31 декабря 2018 года.

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