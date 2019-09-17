Рост ЗП на сезонную работу в Польше®

Рекрутинговые агентства сообщают, что заработная плата на сезонную работу заграницей в 2019-2020 году повысится. Касается это всех направлений трудовой деятельности. Положительная (для работников) динамика особенно будет заметна на территории Польши.

Об увеличении зарплат на сезонную работу в цифрах

Прежде чем отследить изменения заработных плат, необходимо разобраться, что такое сезонная работа и для кого она доступна. Под таким видом деятельности понимается работа, предназначенная к выполнению в определенный (имеющий четкие границы) период. К ней можно отнести:

Сбор урожая осенью;

Изготовление елочных игрушек и новогоднего декора в канун Рождества;

Обслуживание посетителей ресторана (официант) в туристический сезон;

Упаковка собранных овощей и фруктов;

Кухонные услуги в период важных фестивалей/мероприятий и не только.

Доступны данные сферы всем Украинцам, имеющим возможность выехать заграницу. По данным сайта https://razem.work/vacancy/sezonnaya-rabota-za-granicej наибольшее количество вакансий предложено в Польше. Здесь установлен максимальный рост заработной платы в нынешнем году для приезжих сотрудников. И если вас интересует сезонная работа, то выбирать для ее выполнения следует именно эту страну.

Польские работодатели увеличили зарплату для наемных работников в среднем на 7-10%. При этом в некоторых направлениях величина суммы, направленной на работу труда, возросла на 15-20%. Касается это, преимущественно, сферы торговли и HR, а также вакансий в приморских курортах. Однако, некоторые компании не изменили уровень заработной платы, ожидая наступления конкретного сезона и, как следствие, повышения конкуренции за сотрудников.

Объяснение повышения заработной платы

Сезонная работа подразумевает определенные сроки выполнения. Чаще всего услуги наемных сотрудников требуются на протяжение 2-3х месяцев. Немногие готовы ехать заграницу на сокращенный срок, предпочитая сезонным вакансиям постоянные. Это приводит к уменьшению количества сотрудников и повышению борьбы за них.

Конкуренция за ценных работников (услуги которых крайне необходимы в конкретный сезон) заставляет работодателей делать условия труда более привлекательными. Некоторые прибегает к предоставлению бесплатного жилья. Но большая часть предпочитает произвести увеличение ЗП, что моментально привлекает рабочих. Поэтому улучшение зарплат на сезонную работу – вполне адекватное событие, не подразумевающее наличие подводных камней.