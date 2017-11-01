Розенко сообщил о начале монетизации сэкономленных субсидий

В Украине со 2 ноября начинается выплата средств по проекту монетизации субсидий, сэкономленных за счет сокращения потребления электроэнергии и газа в прошедшем отопительном сезоне.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

На эти цели в госбюджете выделено 1,2 млрд грн, деньги на руки получат около 1,7 млн украинских семей.

"С завтрашнего дня (2 ноября) начинаем выплату монетизированных субсидий семьям, имеющим экономию "субсидий" за отопительный сезон 2016-2017 годов!", - написал Розенко на своей странице в Facebook.

Выплата продлится до 15 ноября. "Все получат выплаты своевременно и в полном объеме", - заверил вице-премьер.

Розенко отметил, что это - пилотный проект "на пути к полной монетизации субсидий".