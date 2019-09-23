Руководитель харьковского оборонного предприятия возместил государству 8 миллионов гривен ущерба по налогам

Руководитель харьковского госпредприятия, который уклонился от уплаты налогов, возместил государству 8 миллионов гривен ущерба от неуплаты налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

По данным налоговой, прокуратура Харьковской области направила в суд для освобождения от уголовной ответственности уголовное производство по подозрению руководителя одного из государственных заводов Харькова, который входит в состав ГК «Укроборонпром», в умышленном уклонении от уплаты налогов.

Установлено, что в результате умышленных действий руководителя указанного предприятия, которые заключались в манипулировании с документами налоговой отчетности и необоснованном завышении расходов завода, в период с 1 января 2014 года по 30 июня 2017 года в государственный бюджет не поступили средства, чем государству был причинен ущерб в особо крупных размерах.

Неуплаченные налоги и нанесенный государству ущерб в сумме более 8 миллионов гривен был возмещен в полном объеме, отметили в ГФС.