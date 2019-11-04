Руководителя КП на Харьковщине будут судить за присвоение 130 тысяч гривен

Лозовская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности начальника коммунального предприятия Близнюковского района и его сообщника – частного предпринимателя.

Его обвиняют в завладении чужим имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины), а его сообщника - по ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 УК Украины (незаконное завладение чужим имуществом, подлог документов).

Так, следствием установлено, что между КП и частным предпринимателем был заключен договор, согласно которому частный предприниматель должен был выполнить работы по разрушению идущих под снос зданий.

Однако демонтаж проводился только «на бумаге». Никаких работ частник не выполнял, а в акты вносил ложные сведения, а и.о. начальника коммунального предприятия, в свою очередь, подписывал фиктивные документы.

Таким образом, в период с октября 2018 по март 2019 года, сообщники незаконно завладели бюджетными средствами в сумме более 130 тысяч гривен.