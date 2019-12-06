Руководителя лесхоза на Харьковщине и его 10 подчиненных подозревают в хищении леса более чем 5 миллионов гривен

Служба безопасности Украины блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.
Правоохранители установили причастность к незаконной деятельности 11 должностных лиц.
По данным СБУ, руководитель одного из лесхозов организовал механизм незаконной вырубки и реализации оптовых партий деревьев ценных пород. К противоправной деятельности чиновник привлек своих подчиненных. Для нелегального сбыта древесины они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения о ее количестве и санитарном состоянии.
Задокументированы факты хищения злоумышленниками лесосырья почти 5,5 миллиона гривен.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственного лесничества правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности.
Как отметили в СБУ, разоблачение злоумышленников проводилось во исполнение Указа Президента Украины «О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов» совместно со следователями территориального управления ГБР в г. Полтава, экологической инспекцией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, речь идет о ГП «Балаклейское лесное хозяйство», должностные лица которого совершили растрату вверенного им имущества, а именно: 475 деревьев путем их незаконной вырубки на территории указанного лесного хозяйства.
5 декабря 2019 правоохранителями проведены обыски на госпредприятии и по местам проживания проживания его должностных лиц.
Сейчас руководителю и еще десяти должностным лицам учреждения сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных различными частями ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
О подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) сообщено:
• директору государственного предприятия;
• трем лесничим;
• двум старшим мастерам леса;
• трем мастерам леса.
Кроме того, еще одному мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины. А еще одному мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от должностей.