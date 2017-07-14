Ryanair не полетит во Львов без Киева

Ryanair не согласится летать в аэропорт Львов без киевского аэропорта, несмотря на то, что аэропорт Львов подписал договор с ирландским авиаперевозчиком.

Об этом сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Мы сняли несколько требований. В первый год они предлагают только базовый договор, все остальные требования, о которых говорил Борисполь, рассматриваются уже на последующие годы", - рассказала Романовская.

10 июля Ryanair отменила планы по выходу на авиарынок Украины. В компании объяснили свое решение разногласиями с руководством аэропорта Борисполь, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил перевозчика в незаконных требованиях. А также возможных убытках аэропорта на сумму порядка 2 млрд грн от деятельности ирландской авикомпании