Ryanair приостановил продажу билетов в Украину

10 июля 2017 г. 16:50
Источник: Европейская правда
141 просмотр

На официальном сайте ирландского лоукостера Ryanair исчезла возможность покупки билетов по направлению в и из аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Так, при попытке выбрать билет на доступные для полетов даты, в строке календаря отсутствуют активные гиперссылки с ценой билета.

Билеты невозможно приобрести как в/из "Борисполя", так и в/из аэропорта "Львов".

Ранее стали известны требования Ryanair, которые "Борисполю" выдвинул лоукостер Ryanair, и по поводу которых аэропорт пытается вести переговоры.

Среди них: бесплатная аэронавигация, бесплатные площади для рекламы, бесплатная аренда площадей в терминале, бесплатная земля для строительства отеля, единая ставка аэропортового сбора на пассажира на 4 года в размере 7,5 долларов.

Также, генеральный директор аэропорта "Борисполь" рассказал, что будет с купленными билетами, если договор с лоукостером Ryanair не подпишут.

Вскоре, министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что ирландский лоукостер Ryanair объявит об отмене полетов в Украину.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.