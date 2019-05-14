Рюкзаки от Kite для школьников и ранцы других брендов в магазине «Носорог» ®

С началом обучения ребенку приходится надевать на спину школьный рюкзак и привыкать не только к грузу новой для себя ответственности, но и к совершенно материальному грузу учебников, тетрадей и прочих принадлежностей за спиной. Даже при малом количестве уроков брать с собой в школу приходится довольно много вещей.

Выбору рюкзака для школьника нужно уделить большое внимание. Именно хороший рюкзак помогает сохранить здоровую осанку ребенка — учебники нельзя носить в первой случайной сумке, это может негативно сказаться на позвоночнике. Вместительный рюкзак сделает походы в школу намного проще — и удобнее для самого ребенка.

Рюкзак для школы — как его выбрать?

При выборе детского школьного ранца нужно обратить внимание на несколько моментов.

Вместительность. В рюкзаке должны умещаться все нужные учебники и тетради с небольшим запасом — если набивать ранец придется слишком плотно, пользоваться им будет неудобно. Но и чрезмерно большой рюкзак покупать для ребенка тоже не стоит.

Количество отделений. Если в рюкзаке будет всего один отсек, то поиск вещей будет занимать слишком много времени — желательно приобретать ранец хотя бы с 2 – 3 отделениями.

Соответствие росту. Подбирать рюкзак нужно в зависимости от роста школьника — если купить ранец правильно, то его габариты будут идеальными, к тому же удастся как следует отрегулировать длину лямок рюкзака.

Материал и цвет. Выбор во многом зависит от вкусов школьника, но стоит помнить и о практичности — желательно, чтобы рюкзак не промокал и не пачкался слишком быстро.

Если у ребенка есть проблемы со спиной, или носить приходится очень много учебников, то имеет смысл сразу купить рюкзак с ортопедической спинкой. Он будет поддерживать позвоночник в правильном положении и не позволит школьнику горбиться и сутулиться от веса рюкзака.

Еще один важный момент — бренд рюкзака, цветные принты на нем и общая расцветка. Ранец должен нравиться самому ребенку, поэтому лучше всего выбирать его совместно со школьником, учитывая его пожелания. К примеру, в магазине «Носорог» можно приобрести качественный рюкзак Kite в самых разнообразных расцветках, принтах и вариантах тканей.

Ранцы от Kite — это удобство, надежность и современный стиль, который позволит ребенку выделяться среди сверстников только в лучшую сторону. В продаже доступны серии My Little Pony и Transformers, Hot Wheels и другие модные рюкзаки мягкого или каркасного типа.