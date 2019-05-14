Рюкзаки от Kite для школьников и ранцы других брендов в магазине «Носорог» ®

С началом обучения ребенку приходится надевать на спину школьный рюкзак и привыкать не только к грузу новой для себя ответственности, но и к совершенно материальному грузу учебников, тетрадей и прочих принадлежностей за спиной. Даже при малом количестве уроков брать с собой в школу приходится довольно много вещей.
Выбору рюкзака для школьника нужно уделить большое внимание. Именно хороший рюкзак помогает сохранить здоровую осанку ребенка — учебники нельзя носить в первой случайной сумке, это может негативно сказаться на позвоночнике. Вместительный рюкзак сделает походы в школу намного проще — и удобнее для самого ребенка.
При выборе детского школьного ранца нужно обратить внимание на несколько моментов.
Если у ребенка есть проблемы со спиной, или носить приходится очень много учебников, то имеет смысл сразу купить рюкзак с ортопедической спинкой. Он будет поддерживать позвоночник в правильном положении и не позволит школьнику горбиться и сутулиться от веса рюкзака.
Еще один важный момент — бренд рюкзака, цветные принты на нем и общая расцветка. Ранец должен нравиться самому ребенку, поэтому лучше всего выбирать его совместно со школьником, учитывая его пожелания. К примеру, в магазине «Носорог» можно приобрести качественный рюкзак Kite в самых разнообразных расцветках, принтах и вариантах тканей.
Ранцы от Kite — это удобство, надежность и современный стиль, который позволит ребенку выделяться среди сверстников только в лучшую сторону. В продаже доступны серии My Little Pony и Transformers, Hot Wheels и другие модные рюкзаки мягкого или каркасного типа.