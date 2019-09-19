 

С 1 октября украинцы не смогут расплачиваться мелкими монетами

19 сентября 2019 г. 14:07
Источник: УНИАН
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Украинцы с 1 октября не смогут использовать монеты мелких номиналов 1, 2 и 5 копеек для расчетов наличностью в связи с изъятием этих монет из обращения.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод в ходе брифинга.

"С 1 октября мы больше не сможем использовать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек для расчетов наличностью", - сказал Холод.

В то же время, он призвал не паниковать, так как эти монеты можно будет обменять бесплатно в течение трех лет: до 30 сентября 2020 года - во всех отделениях украинских банков, до 30 сентября 2022 года - в Национальном банке и отделениях "Ощадбанка", "ПриватБанка" и "Райффайзен Банка Аваль".

По информации НБУ, изъятые из оборота монеты будут утилизированы путем уничтожения изображения и переплавки. Для упрощения наличных расчетов в НБУ рекомендовали использовать округление суммы покупки в чеке.

 

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