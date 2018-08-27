С 28 июля украинцы могут получить налоговую скидку при получении образовательных услуг в детсадах и школах

В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины с 28 июля текущего года украинцы, которые платят за образовательные услуги, предоставляющиеся дошкольными, школьными и внешкольными учебными заведениями, имеют право на налоговую скидку. Раньше такое право предоставлялось только за услуги, уплаченные в пользу отечественных учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков ГФС.

Право на получение налоговой скидки имеют лишь члены семьи первой степени родства, т.е. муж, жена, дети, родители.

Соответственно, если плательщик платил за свое обучение, обучение детей или родителей, он может обратиться в органы фискальной службы для получения налоговой скидки.

Для этого ему после истечения налогового года необходимо подать до 31 декабря декларацию, в которой указать сумму полученных доходов и сумму средств, которые были уплачены на образовательные услуги.

После проведения перерасчета средства вернут плательщику в течение 60 дней указанным в декларации способом.

Подтверждением полученных образовательных услуг является договор с учебным заведением. В таком договоре указывается: кто предоставляет услугу, кто ее получает, сумма и срок предоставления услуги. Договоры и расчетные документы, подтверждающие уплату, плательщик должен хранить на протяжении трех лет.

Таким образом, для получения налоговой скидки за 2018 год граждане должны подать декларацию о полученных доходах с 1 января до 31 декабря 2019 года.

Если в этот период декларация не была предоставлена, то скидка за этот период утрачивается.