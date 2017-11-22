С февраля 2018 года на таможнях станет обязательным"единое окно"

22 ноября 2017 г. 17:51
Источник: УНИАН
324 просмотра

Соответствующее решение правительство утвердило на заседании 22 ноября.
Кабинет министров Украины утвердил решение о введении с 1 февраля 2018 года обязательного использования на украинских таможнях информационной системы «единое окно».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Министерство отметило, что после введения в украинских таможнях «единого окна» с 1 августа 2016 года, Минфин осуществлял постоянный контроль за его функционированием и постепенно увеличивал возможности для бизнеса воспользоваться этой упрощенной системой таможенного оформления.

«Обязательное применение порядка информационного обмена по принципу «единого окна» с 1 февраля 2018 поставит в равные условия бизнес, который пользуется и не пользуется системой, обеспечит проведение государственного контроля не "на бумаге», а на самом деле. Это позволит оценить работу всех задействованных в процессе государственных органов и таможни в части времени выполнения соответствующих формальностей», - отметил Минфин.

Как сообщалось, количество оформленных таможенных накладных по принципу "единое окно" в сентябре 2017 года выросло до 250 тыс. с 6 тыс. в сентябре 2016 года. С 1 августа 2016 на пунктах таможенного контроля заработала автоматизированная система «Единое окно», цель которой ускорить оформление экспортно-импортных операций. Это - один из элементов реформирования таможни.

Система является полностью автоматизированной, позволяет подавать документы один раз в «одно окно» и минимизирует контакты с госслужащими.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.