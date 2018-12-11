С харьковской фирмы взыскивают более 300 тысяч гривен долга за аренду земли

11 декабря 2018 г. 14:39
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В Харькове прокуратура через суд требует взыскать 300 тысяч гривен долга с недобросовестного арендатора земли.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Речь идет об участке под нежилую 5-этажку возле Ботанического сада, рассказала  руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова. 

Фирма, которой принадлежит здание, с марта этого года перестала платить деньги за пользование землей под недвижимостью. 

В результате образовался долг в 320 тысяч гривен, в связи с чем прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.

 

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