С харьковской фирмы взыскивают более 300 тысяч гривен долга за аренду земли

В Харькове прокуратура через суд требует взыскать 300 тысяч гривен долга с недобросовестного арендатора земли.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Речь идет об участке под нежилую 5-этажку возле Ботанического сада, рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова.

Фирма, которой принадлежит здание, с марта этого года перестала платить деньги за пользование землей под недвижимостью.

В результате образовался долг в 320 тысяч гривен, в связи с чем прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.