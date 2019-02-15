С марта харьковчане смогут получить субсидию наличными - ХОГА

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, организационные вопросы, связанные с назначением жилищных субсидий по новой системе, обсудили 15 февраля на селекторном совещании.

Напомним, с 1 января 2019 года правительством введен механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме. Это означает, что их получатели смогут оставить себе сэкономленные в результате экономного потребления энергоносителей средства. По такой системе субсидии получают те, кто обратился за помощью впервые.

«Субсидия от государства будет поступать на их персональный счет в «Ощадбанке». Банк будет рассчитываться за субсидиантов с поставщиками коммунальных услуг и информировать их с помощью смс о том, сколько им осталось доплатить за коммуналку», - уточнил директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.

6 февраля Кабмин принял постановление, согласно которому введена система выплаты субсидий наличными. Параллельно будут работать эти две системы - денежная и наличная.

Таким образом, почти 267 тысяч семей, которым назначена субсидия на начало этого отопительного периода, с марта смогут получить ее наличными. Пенсионеры будут получать субсидию как пенсию - на банковские счета или через Укрпочту. Те, кто не получает пенсию, - на персональные счета в «Ощадбанке».

С 1 мая 2019 года для получения субсидии на следующий период все получатели помощи должны предоставить в местные управления соцзащиты новый пакет документов.Автоматически субсидии пересчитываться не будут.

В ХОГА также сообщили, что к концу неотопительного периода прошлого года субсидию получали 207 тысяч семей в Харьковской области, а по состоянию на начало февраля эта цифра выросла - до 270 тысяч семей.