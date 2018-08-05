С начала года государству вернули незаконно розданные по «кооперативной схеме» земли на 127 миллионов гривен

05 августа 2018 г. 11:05
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С начала 2018 года  прокуратура реально вернула землю на 127 миллионов гривен, которую незаконно выделили псевдо-ЖСК по "кооперативной схеме".

Об этом сообщил и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов на брифинге во время общения со СМИ, передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Несмотря на то, что и организаторы схемы и исполнители постоянно заявляют о законности бесплатной передачи в собственность земли по этому механизму, нам удалось достичь главного. В начале работы этой схемы земля передавалась в собственность десяткам псевдо-ЖСК ежегодно. В прошлом году - только нескольким, а в этом - пока ни одному ", - рассказал А. Степанов.

По его  информации, в этом году суды удовлетворили 2 иска о признании незаконным и отмене решений о предоставлении в собственность ОК ЖСК земельных участков общей площадью 4,3 га стоимостью более 39 миллионов грн.

На данный момент в судах разных инстанций находятся 3 дела о признании незаконными и отмене решений о предоставлении в собственность ОК ЖСК земельных участков.

В течение текущего года реально выполнено 3 решения хозяйственного суда Харьковской области указанной категории на общую сумму более 127 миллионов гривен.

 

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