С велосипедной станции в центре Харькова украли солнечные панели

13 апреля 2019 г. 17:15
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В центре Харькова с велосипедной станции украли солнечные панели.

Об этом сообщила компания-владелец велосипедной станции на своей странице в Facebook.

По данным компании, в период с 9 по 11 апреля вблизи площади Павлиськои и площади Конституции в Харькове неизвестные демонтировали и украли солнечные панели.

«Теперь полиция должна выяснить, при каких обстоятельствах произошло преступление. По предварительным выводам - ​​это ст. 185 УК - наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет», - говорится в сообщении.

Также в компании попросили  распространить эту информацию для поиска и установления злоумышленников и пообещали вознаграждение бдительным гражданам, имеющим любую информацию о краже, и тем, кто видел правонарушителей  в период с 9 по 11 апреля вблизи пл. Павловской и пл. Конституции в Харькове, которые демонтировали солнечные панели.

 

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