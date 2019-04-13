С велосипедной станции в центре Харькова украли солнечные панели

В центре Харькова с велосипедной станции украли солнечные панели.

Об этом сообщила компания-владелец велосипедной станции на своей странице в Facebook.

По данным компании, в период с 9 по 11 апреля вблизи площади Павлиськои и площади Конституции в Харькове неизвестные демонтировали и украли солнечные панели.

«Теперь полиция должна выяснить, при каких обстоятельствах произошло преступление. По предварительным выводам - ​​это ст. 185 УК - наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет», - говорится в сообщении.

Также в компании попросили распространить эту информацию для поиска и установления злоумышленников и пообещали вознаграждение бдительным гражданам, имеющим любую информацию о краже, и тем, кто видел правонарушителей в период с 9 по 11 апреля вблизи пл. Павловской и пл. Конституции в Харькове, которые демонтировали солнечные панели.