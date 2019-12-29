С января 2020 года увеличится денежное обеспечение пограничников

29 декабря 2019 г. 20:30
34 просмотра

С января 2020 года денежное обеспечение пограничников увеличится в среднем на 15%.

Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на встрече с личным составом Администрации Государственной пограничной службы, передает пресс-служба Харьковской обладминистрации.

Сергей Дейнеко выразил надежду, что введенные в этом году изменения в пограничном ведомстве дадут свои результаты в 2020 году.

«Мы многое меняем на лучшее и стремимся, чтобы каждый пограничник, солдат, сержант, офицер чувствовали, что они нужны и государству, и пограничному ведомству», - сказал глава Госпогранслужбы.

Сергей Дейнеко отметил, что проведенная работа позволила 99 семьям пограничников в конце года получить компенсацию за жилье. На это было направлено 112 миллионов гривень. Председатель Госпогранслужбы добавил, что пограничники, которые получили эту компенсацию, находились в очереди с 1987 года.

Отдельно Сергей Дейнеко поблагодарил за работу, которая была проведена в течение года для улучшения имиджа Госпогранслужбы.

«Наша цель – сделать так, чтобы украинское общество видело в пограничнике настоящего патриота, настоящего военного, который стоит на охране границ нашего государства. Чтобы у граждан пограничник ассоциировался исключительно с защитой границы», - подчеркнул глава пограничного ведомства.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.