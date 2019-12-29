С января 2020 года увеличится денежное обеспечение пограничников

С января 2020 года денежное обеспечение пограничников увеличится в среднем на 15%.

Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на встрече с личным составом Администрации Государственной пограничной службы, передает пресс-служба Харьковской обладминистрации.

Сергей Дейнеко выразил надежду, что введенные в этом году изменения в пограничном ведомстве дадут свои результаты в 2020 году.

«Мы многое меняем на лучшее и стремимся, чтобы каждый пограничник, солдат, сержант, офицер чувствовали, что они нужны и государству, и пограничному ведомству», - сказал глава Госпогранслужбы.

Сергей Дейнеко отметил, что проведенная работа позволила 99 семьям пограничников в конце года получить компенсацию за жилье. На это было направлено 112 миллионов гривень. Председатель Госпогранслужбы добавил, что пограничники, которые получили эту компенсацию, находились в очереди с 1987 года.

Отдельно Сергей Дейнеко поблагодарил за работу, которая была проведена в течение года для улучшения имиджа Госпогранслужбы.

«Наша цель – сделать так, чтобы украинское общество видело в пограничнике настоящего патриота, настоящего военного, который стоит на охране границ нашего государства. Чтобы у граждан пограничник ассоциировался исключительно с защитой границы», - подчеркнул глава пограничного ведомства.