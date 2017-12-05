Сало станет деликатесом? Цены на украинский продукт бьют рекорды и за год выросли почти вдвое

Стоимость сала в течение года выросла почти вдвое и уже бьет рекорды, рассказывают потребители украинского продукта, цены стали даже выше чем на саму свинину. Уже совсем скоро, жалуются люди, украинское сало станет настоящим деликатесом – продавцы за килограмм просят от 60 до 120 гривен, в зависимости от региона, из которого привезли продукцию. Поэтому, покупатели говорят, от приобретения сала на рынках и в магазинах все чаще приходиться отказываться.

Я его вообще не могу позволить и покупаю очень редко. По таким ценам как сегодняшние, то вообще невозможно кушать сало, нужно забыть про него.

Надежда:

Ну, как часто можно покупать по таким ценам и по таким пенсиям. Хоть как говорят добавили, ну кому 2000-4000, а кому 100 гривен, не купишь много. Жить ужасн. И им тяжело, потому что пришли посмотрели, кусочек купили и больше нет.

В промышленном производстве все чаще используются так называемые «мясные» породы – те свиньи, которые дают максимальное количество мяса и минимум жира, поэтому сейчас основные поставщики сала на рынки и в супермаркеты – украинские домохозяйства. Его изготовление, рассказывают продавцы. Стало невыгодным, из-за подорожания кормов и уменьшения поголовья сальных пород свиней, на что в том числе повлияли вспышки африканской чумы, которые фиксировали в течение года по всей Украине, в частности и в Харьковской области. Кроме того. Жалуются на рынке, спрос среди потребителей существенно снизился.

Елена Панченко, продавец мяса и сала:

Без слов можна? Попит - самий хужий, який міг бути за цілий год. Ужас. Дуже поганий. Просто людей немає.

Сергей, продавец сала:

Товару менше стали привозити. Самі бачите, що ринок напівпустий, дуже вменшав, із-за того, що може африканська чума, может быть, а так великої ціни немає, і так перебиваємся, та і все.

Продавцы уверяют, до новогодних праздников цены на сало уже меняться не будут, а вырастут ли снова в течение первых месяцев следующего года пока, подчеркивают на рынке, сказать трудно.