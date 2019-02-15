САП проверит декларацию о доходах Тимошенко

15 февраля 2019 г. 11:44
Источник: Украинская правда
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Генеральный прокурор Юрий Луценко решил направить в Специализированную антикоррупционную прокуратуру заявление о возможном преступлении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что 14 февраля на имя Луценко поступило заявление о возможном незаконном обогащении и декларирования недостоверной информации Тимошенко.

В прокуратуре добавили, что расследование таких преступлений может осуществлять только НАБУ, а присматривать за делами - САП.

"Принимая во внимание изложенное, генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины способ", - говорят у Луценко.

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