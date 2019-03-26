СБУ расследует закупки продуктов по завышенным ценам для обитателей Харьковского зоопарка

Закупку харьковским зоопарком фруктов и орехов по ценам, которые в 2-3 раза превышают рыночные, расследует Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области. Об этом стало известно из постановления Киевского райсуда от 7 марта, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Суд принял ходатайство следователя и поручил экспертам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз провести судебно-товароведческую экспертизу по определению средней рыночной стоимости фруктов состоянию на 11 февраля 2019 (дата заключения договора).

В начале 2019 года Харьковский зоопарк заключил на поставку фруктов, овощей, мяса и зерновых культур 4 договора с Владленой Марченко на общую сумму 10,95 млн.грн.

Как выяснили активисты ХАЦ, оказалось, что цены на фрукты и овощи, которые приобрел Харьковский зоопарк, в 2-3 раза выше рыночных цен и цены, по которым приобрели овощи и фрукты другие украинские зоопарки.

Харьковский зоопарк заключил договор с ФЛП Марченко Владлена Анатольевна на покупку фруктов на 3 миллиона 264 тысячи гривен. Яблоки зоопарк купил по 35 гривен за килограмм, а груши — за 65 гривен. Для сравнения Киевский зоологический парк заключил договор на покупку яблок по 10,5 гривен за кило, а груш — за 26,46 гривен. За килограмм бананов и апельсинов в Харькове платят 95 гривен, за персики — 150 гривен, за виноград - 270 гривен, за лимоны и хурму — 110 гривен, а за кило черники —350 гривен.

Для сравнения Николаевский зоопарк приобрел бананы в 3 раза дешевле - по 30,42 грн. / кг., апельсины - по 30,42 грн. / кг, лимоны - по 35,55 грн. / кг, орех грецкий - по 33,93 грн. / кг.

Говядину Харьковский зоопарк покупает по 158,4 грн. / кг.

Одесский зоопарк, для сравнения, приобрел в феврале 2019 говядину первой категории по 117,6 грн. / кг, отмечают в ХАЦ.

Также в Харьковском антикоррупционном центре отметили завышение цент в несколько раз и по множеству других позиций закупки продуктов.

Директор КП "Харьковский зоологический парк" Алексей Григорьев объясняет завышение цен в 2-3 раза при приобретении фруктов и орехов тем, что в Украине несовершенное тендерное законодательство. Григорьев уверяет, что он не может не подписать договор с победителем аукциона.

Сейчас в зоопарке продолжается масштабная реконструкция, которая обойдется бюджету города в 1,8-2 млрд. Как пообещал Харьковский городской голова Геннадий Кернес, вход в зоопарк будет свободным.

По данным ХАЦ, с ноября 2016 уже заключены договора на реконструкцию зоопарка на общую сумму в 356,2 млн.грн.

На 2019 в бюджете города Харькова запланировано выделить на реконструкцию зоопарка 596 млн.грн., напомнили в ХАЦ.