СБУ разоблачила нелегальных производителей горючего для АЗС: ущерб - более 5 миллионов евро

Правоохранители блокировали незаконную деятельность подпольных производителей бензина и дизтоплива, которые нанесли ущерб государству более чем 5000000 евро.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальное производство осуществлялось на нефтеперерабатывающих заводах в Харьковской и Полтавской областях. Официально эти предприятия производят нефтепродукты неподакцизной группы.

Злоумышленники также использовали резервуарные мощности в этих регионах. Дельцы реализовывали нелегальную продукцию без уплаты акциза через подконтрольные коммерческие структуры на АЗС в восьми областях Украины.

По предварительным подсчетам, только в 2019 году злоумышленники незаконно изготовили и реализовали по поддельным документам более 20 000 тонн топлива.

На трех заводах в Мерефе Харьковской области и городах Сагайдак и Кременчуг Полтавской наложены аресты на активы дельцов.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364, ч. Ст. 366 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.