СБУ разоблачила незаконные поставки газа из России в ОРДО

26 марта 2019 г. 18:16
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Правоохранители Харьковской области блокировали механизм финансирования террористической организации «ДНР» в результате противоправных поставок сжиженного газа из РФ на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали незаконный бизнес два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков.

С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы.

Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированием так называемой «ДНР».

С реализованного газа дельцы платили «налоги» фейковой республике.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

 

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