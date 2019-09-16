 

На харьковском госавиапредприятии выявили злоупотребления на 5,5 миллионов

16 сентября 2019 г. 10:52
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СБУ выявила факт нанесения миллионных убытков харьковскому государственному авиапредприятию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что бывший первый заместитель руководителя харьковского авиапредприятия, что входит в сферу управления Государственного концерна «Укроборонпром», незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода.

Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было.

Установлено, что в результате противоправных действий чиновника государству причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 миллиона гривен.

По материалам СБУ, экс-заместителю директора харьковского авиапредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

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