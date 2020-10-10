Сегодня ночью сервисы "ПриватБанка" не будут работать

«ПриватБанк» в ночь на воскресенье, 11 октября, приостановит работу всех сервисов из-за планового обновления программного обеспечения своего процессингового центра. Об этом информирует пресс-служба банка.

Работы будут проходить с 00:30 до 07:30 часов утра.

Указано, что в этот промежуток времени транзакции по картам, работа Приват24 для физлиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов будут недоступны.

В «ПриватБанке» обращают внимание, что каждый год нагрузка на количество операций клиентов с карточками возрастает на 20%. К обновлению прибегли, чтобы обеспечить надежную работу в высокий сезон покупательской активности, который начинается с Дня холостяка в китайских онлайн-магазинах и завершается рождественскими распродажами по всему миру.