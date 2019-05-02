Сегодня - последний день подачи налоговых деклараций

Последний день подачи гражданами декларации об имущественном состоянии и доходах за 2018 год - 2 мая 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Декларацию плательщики могут подать по месту своего налогового адреса любым из следующих способов:

- лично или уполномоченным на это лицом;

- отправить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения, но не позднее чем за 5 дней до окончания предельного срока подачи декларации;

- средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований электронного документооборота (не позднее окончания последнего часа дня, в котором истекает такой предельный срок).

Также в ГФС напомнили, что граждане, которые имеют право на налоговую скидку по результатам 2018 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2019 включительно.

Напомним, кампания декларирования в Украине гражданами доходов, полученных в 2018 году, стартовала 1 января 2019 года.