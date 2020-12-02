Сэкономим на медицине, потратим на парки. В Харькове приняли бюджет на 2021 год

В сессионном зале вместо новоизбранных - депутаты прошлого созыва. Их полномочия должны были закончиться в прошлом месяце, но первые протоколы об избрании горсовета были обжалованы в суде, а поэтому регистрация депутатов нового созыва пока продолжается. Получить мандаты они смогут только в январе.

Но в муниципалитете решили: нужно срочно принять поправки к действующему бюджету, в частности, распределить субвенции на программы, такие как - выделить деньги на инсулин, а главное - принять бюджет на 2021. Ведь депутаты не собирались с лета, и перераспределение средств их не очень беспокоило, пока не возникла необходимость спокойно разделить деньги на следующий год.

Поскольку в новом созыве так спокойно это сделать уже не получится, у команды мэра нет подконтрольного большинства, а вот что делить - есть.

Бюджет нового года, по сравнению с действующим, возрастет почти на два миллиарда и достигнет 15 с половиной миллиардов гривен. Из них почти треть пойдет на образование, в том числе более 2 млрд государственной субвенции на зарплату.

На дороги планируется потратить более 800 миллионов гривен, почти полмиллиарда пойдут на коммуникации, больше 600 млн - на культуру, почти столько же - на здравоохранение. Ранее за счет госсубвенций эта сумма была почти вдвое больше, но пока больницы получают финансирование напрямую через НЗСУ.

Местные власти же должны заниматься оснащением больниц. И они это делают хорошо, уверяют в горсовете.

Татьяна Таукешева, начальник Департамента финансов Харьковского горсовета

Расходы на здравоохранение увеличены против прошлого года на 19,4%, и составят 459,8 млн гривен, это за счет бюджета города Харькова. Это значит, что в прошлом году, в этом году здравоохранение финансировалось за счет субвенций из государственного бюджета.

Но если рассматривать по всем статьям расходов, то можно увидеть, что в период пандемии финансирование здравоохранения, наоборот, сокращается в Харькове, отметил депутат Игорь Черняк. Он насчитал 23 миллиона гривен дефицита, в частности, по таким статьям как питание в больницах, которое в год теперь составляет лишь 10 млн гривен.

Зато деньги на имиджевые проекты власти продолжают выделять. В частности, дополнительно 255 млн - на новые аттракционы в Парке Горького, 177 млн - ​​на зоопарк, больше 100 млн - на обзорную площадку в Саржином Яру. Всего на благоустройство уйдет больше 800 миллионов гривен, что на четверть превышает все расходы на медицину.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Якщо ми уважно подивимось той проект бюджету, який нам було запропоновано, ми побачили не тільки не збільшення видатків на медицину, а й зменьшення видатків на медицину у порівнянні з 2020 роком. Й якщо брати ті ціфри, які написані у бюджеті, воно більше ніж у 2 рази, тому що у нас понад 900 млн передбачено програмою на 2020 рік й 400 млн з хвостиком передбачено на 2021 рік.

Кроме этого в новом бюджете более 100 млн гривен выделяется на строительство дороги через рынок «Барабашово» и строительство коммунальной площадки вместо существующей частной. То есть строительство за счет налогоплательщиков, которым в горсовете не согласились предоставить льготы на время карантина.

Но предложение оппонентов команды Кернеса пересмотреть статьи расходов и дать возможность принять бюджет все же депутатам нового созыва, ведь им по этому документу работать, у представителей исполкома вызвала лишь неприятие.

Игорь Терехов, 1 вице-мэр

Мы не сможем объявлять тендера, мы не сможем выделять деньги на материальную помощь, мы в этом бюджете заложили материальную помощь для чего? Для наших медработников и учителей, которые возможно заболеют, мы будем выделять финансирование от 5 до 10 тысяч гривен. На каждого через систему материальной помощи. Как мы можем останавливать это?

Подконтрольное большинство решило не останавливаться, и приняли сомнительный бюджет большинством голосов. У депутатов нового состава, отметил вице-мэр, будет возможность внести правки, когда они все-таки соберутся на сессию.