Семь харьковских предприятий полностью выплатили долги по зарплате

21 февраля состоялось заседание областной комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплате и другим социальным выплатам.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По словам директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпараги, на 1 февраля долг есть у 13 экономически активных предприятий в сумме 35 миллионов, а это на 7 предприятий меньше, чем в начале года.

Так, руководители Лозовского кузнечно-механического завода, КП «Жилкомсервис» Первомайского горсовета и ОАО «Термолайф» сообщили, что задолженность по выплате заработной платы полностью погашена.

Кроме того, до 1 марта обязались погасить задолженность по выплате зарплаты руководители ООО «Украинская литейная компания, а Харьковский электромеханический завод «Укрэлектромаш» до января 2020 года.

По итогам заседания определили первоочередные меры, направленные на ликвидацию долгов. Руководителей предприятий-должников предупредили об ответственности за несвоевременную выплату зарплаты.