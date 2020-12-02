Сессия Харьковского горсовета: депутаты проголосовали за принятие бюджета на 2021 год

Как сообщалось, сегодня проходит заседание сессии Харьковского горсовета, на которую собрались депутаты еще старого созыва.

Ее открыл секретарь горсовета Александр Новак, который в отсутствии мэра Харькова Геннадия Кернеса исполняет его обязанности.

В начале заседания первой выступила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов городского совета Татьяна Таукешева.

По ее информации, в 2021 на бюджет планируют заложить 15.6 млрд грн., из них 459 млн. грн. планируется выделить на сферу здравоохранения.

Расходы на здравоохранение, по словам Таукешевой, на 2021 год увеличены на 19 процентов.

На городской зоопарк планируется выделить 177,4 млн.грн.

На дороги планируется потратить 809 миллионов гривен, 498 миллионов – пойдут на коммуникации.

Также 113 миллионов гривен запланировали выделить на реконструкцию зданий "Прозрачный офис".

Затем слово взял депутат горсовета Игорь Черняк и призвал депутатов не голосовать за такой бюджет.

По его словам, это увеличение бюджета на здравоохранение – только на бумаге.

«Своих денег мы даём меньше, уменьшаем медицину на 23 миллиона, такие статьи как питание, вообще катастрофически не дофинансированы, поэтому нельзя голосовать за такой бюджет, пусть его принимают новые депутаты», - заявил он.

Вопрос был поставлен на голосование.

«За» проголосовали 55 депутатов, «против» - 1, воздержались - 8.

Решение было принято.