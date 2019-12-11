Щедрым финансированием реконструкции "Каскада" занялась полиция

Тот факт, что на реконструкцию харьковской визитки - "Каскада" - город потратил более ста миллионов гривен, заинтересовал правоохранителей. С 2017 года, по словам аналитика Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина, были заключены три договора по реконструкции, но именно последний и пересек общую отметку в сто миллионов.

Сообщение об этом антикоррупционеры выложили 25 ноября, и именно в этот же день следователи открыли уголовное производство.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

Шевченківський райвідділ поліції міста Харкова відкрив кримінальне провадження з приводу 364-ї статті "Зловживання службовим становищем керівництва "Харківзеленбуд" тобто замовника цих торгів у комунального підприємства. Кримінальні провадження досить часто фактично відкриваються працівниками поліції, але потім до суду, нажаль, майже справи не доходять.

Пока же известно, что судья Цвирюк удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил доступ к документам «Харьковзеленстроя» и, собственно, подрядчика ООО «Инжиниринговая компания Планета Строй», рассказывает Евгений.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

Всі три угоди були укладені з «Інжиніринговою компанією «Планета Буд», яка фактично і виконує реконструкцію не тільки Каскаду, а й всього саду Шевченка і не тільки саду Шевченка, а багатьох парків і скверів за останні роки у місті Харкові.

Последний договор был на более чем двадцать миллионов, и заключен он был через три месяца с момента официального открытия Каскада ко Дню города.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

Скоріш за все, це просто вже розрахунки з підрядником за ті роботи, які були виконані, тому що ще в серпні 2019 на день міста було офіційно відкрито Каскад, і звісно, що зараз ніяких робіт не відбувається. Там він практично має вже остаточний вигляд.

А относительно того, закончены ли работы на Каскаде, не удалось получить никакой информации, потому что, по словам директора Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрия Сидоренко, глава Департамента коммунального хозяйства в настоящее время находится в отпуске. Впрочем, рабочие, работающие вблизи, говорят, что не видели никаких работ уже неделю как минимум.

Андрей

Тут я не видел, а там вон - на фонтанах - работают.

Горожане же иногда возмущаются таким расходам из их кармана на городские реконструкции, хотя встречаются и те, кто радуются новым паркам и скверам в городе.

Дарья

Для создания европейских каких-то знаковых мест это не много, выглядит это симпатично. Я думаю, что полиция, правоохранительные органы дадут этому свой ответ правовой.

Анатолий

Водопровод нужен, тепло нужно, но это украшает город, и очень многие харьковчане, которые приезжают в Харьков, они очень поражаются - рады, и туристов больше - это тоже нужно.

Тарас

В старые дома, где уже изношены теплоцентрали и канализации, точно нужно туда вкладывать. Может, в сравнении с ценами и это нормально, мы ж не знаем, мы ж туда не заглядывали.

В то же время глава Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко информацию об открытии уголовного производства в отношении руководства КП "Харьковзеленстрой" прокомментировал так: "Подозревают, не значит, что так оно и есть. Пусть расследуют".