Шкафы-купе: 5 советов перед покупкой®

Продуманные и качественные системы хранения сэкономят и ценные квадратные метры, и деньги, и нервы. Правда, для этого еще на этапе выбора нужно учесть несколько важных критериев. Если вы решили купить шкаф-купе https://maxmebel.com.ua/shkafi_kupe, воспользуйтесь нашими подсказками, и приобретенный товар точно вас не разочарует.

Оцените количество вещей и продумайте модули

Шкафы-купе могут иметь разную вместительность: при правильной планировке количества и размеров секций, ящиков для белья и штанг у вас получится разместить весь гардероб, домашние принадлежности, комплекты белья и мелочи, которые раньше приходилось складировать в тумбочках и комодах.

Никакого стандартного наполнения (полочек, ящиков, корзин, штанг) не существует – вам придется выделить время и спланировать наполнение самостоятельно. Шкафы-купе можно комплектовать полками для обуви, галстучницами, брючницами, дежателями для ремней и другими функциональными модулями. Иногда в мебели можно “спрятать” даже выдвижную гладильную доску.

Если вы планируете хранить много комплектов белья и мелких аксессуаров, планируйте больше корзин и выдвижных ящиков. Если большинство вещей на вешалках, есть смысл заказать больше штанг.

Скорректируйте геометрию помещения

Проанализируйте особенности комнаты: при помощи мебели вы сможете скорректировать геометрию и визуальное восприятие пространства. Так, например, параметры вытянутой узкой спальни можно изменить, если поставить мебель у одной из коротких стен.

Определитесь с конструктивными особенностями

Корпусные, встроенные и полувстроенные – современные производители выпускают разные шкафы-купе. Цена конкретной модели зависит от конструктивных особенностей и качества раздвижной системы. Кстати, именно на рельсы и ролики будет ложится самая большая нагрузка в процессе эксплуатации.

Корпусные. Их можно разбирать и устанавливать заново на новом месте;

Полувстроенные. Одна или несколько граней такого изделия – это потолок или стены комнаты.

Встроенные. Монтируются в специальные ниши, двери и полочки крепятся к стенам, полу и потолку.

Выберите механизм открывания дверей

Он также может быть разным:

раздвижной (дверцы перемещаются по направляющим на специальных роликовых механизмах);

навесные (направляющие скрыты в корпусе);

подвесные (есть только верхняя направляющая, по которой ездит дверца шкафа).

Экономить на механизме открывания и фурнитуре не стоит. Надежные комплектующие, которые не расшатываются через год, не могут стоить дешево. Плюс рухнувшие полки, испорченное имущество, некачественный ДСП – все это точно не стоит пары сотен сэкономленных гривен.

Фасад

Материал фасадов – это не только эстетика, но и шанс “спрятать” дверцы в интерьере. Современные производители предлагают, как классические зеркальные панели, так и модели с фотопечатью, полупрозрачными стеклами или необычной фактурой. На этом же этапе нужно вспомнить о подсветке: ее можно использовать не только для фасадов, но и для подсветки полок и внутреннего наполнения. Это сэкономит вам много времени во время поиска нужных вещей.

В интернет-магазине “MaxMebel” в Киеве можно купить шкафы-купе с разными видами отделки фасадов. Большой выбор размеров и функционального наполнения – вы точно подберете идеальную систему хранения и для компактной городской квартиры, и для большого частного дома.