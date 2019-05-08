Штрафы за неоплаченную вовремя коммуналку: кто заплатит и сколько?

Новый коммунальный закон вступил в силу 1 мая. Теперь за долги поставщики услуг могут начислять пеню. На задолженность накопленную до того, как начал действовать закон, штрафы распространяться не будут. Насчитают пеню только за неуплаченные вовремя суммы в квитанциях, начисленные коммунальщиками начиная с мая текущего года. Нововведение вызвало активное обсуждение среди украинцев. Однако, юристы говорят - паниковать не стоит. Ведь процент мизерный и времени на погашение долгов предоставляют достаточно.

Николай Максимов, юрист:

Больше всего волнуются по поводу пени. Во-первых, необходимо помнить, что это 0,01%, некоторые считают, что 1%. Кроме того, если сумма пени превышает сумму задолженности, то в дальнейшем пеня не начисляется.

Пеня будет начисляться после 20 числа следующего месяца с момента начисления. Решение о взыскании штрафа через суд будет принимать предприятие-поставщик услуг. Правда, подчеркивают юристы, Гражданским кодексом Украины предусмотрены определенные нормы относительно права требовать от потребителя оплатить штраф, которые могут сыграть на руку должнику.



Олег Михайлов, юрист:

Пеня може використовуватись тільки, якщо вона вже була зазначена в договорі. А якщо іншим нормативним документом встановлюється пеня, яка не була на момент подписання договору дійсною, то дуже є велика проблема для того, щоб суд виніс законне рішення і врахував таку пеню, якщо людина, яка підписувала договір не підписувала його за умови нарахування додаткових штрафів або пені.

Харьковские коммунальные предприятия и другие компании-поставщики услуг на данный момент изучают нововведения, которые теперь действуют в Украине. В частности, в КП "Жилкомсервис" ранее уже говорили о готовности к внедрению пени. Также информацию о возможных штрафах разместили на официальном сайте КП "Харьковводоканал" и подчеркнули, что пеню не будут начислять тем, кто имеет долги по зарплате. Экономисты отмечают, что новый закон имеет множество преимуществ и будет стимулировать потребителей более ответственно относиться к оплате, а также мотивировать защищать свои права в спорных моментах. В частности, это касается качества услуг: ведь коммунальные предприятия, по мнению экспертов, благодаря новому закону будут вовремя получать средства. А значит - проводить необходимые ремонтные работы и внедрять энергоэффективные мероприятия.

Сергей Беренда, экономист:

Сам факт того, що треба платит пеню, він вже буде спонукати людей, щоб вони сплачували свої комунальні витрати вчасно. В повному обсязі. Це абсолютно нормально. Я тут не бачу ніяких проблем. Стосовно комунальних підприємств або постачальних підприємств, для них це також є позитивно, тому що дисципліна платників буде підвищуватись.

Кроме того, люди которые не справляются с суммами в платежках могут обратиться за субсидией, отмечают эксперты, предоставив документы о низких доходах семьи и таким образом не накапливать долги за коммуналку, а платить вовремя.