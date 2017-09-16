Siemens отказался поставлять оборудование в Украину из-за заказов в РФ – глава "Нафтогаза"

16 сентября 2017 г. 12:42
Источник: УНИАН
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Модернизация газотранспортной системы требует гарантий транзита газа после 2019 года, когда истекает срок контракта с РФ.

Немецкий концерн Siemens, который намерен был поставить в Украину компрессор для работы газотранспортной системы страны, прервал эту поставку из-за возможной потери российского рынка сбыта.

Об этом во время ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сообщил глава правления национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. «Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens.

Но через некоторое время к нам позвонили из Siemens, и сказали, что если они привезут еще одну машину, то их поставки в Россию будут сведены к нулю, - сказал Коболев.

Напомним, Россия поставила в Крым турбины Siemens для электростанций, а одним из подрядчиков, которые занимаются их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

В правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран. В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и запланировано, в 2018 году.
 

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