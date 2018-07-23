Сип панели - достойный вариант для домов будущего®

Распространенная в Америке каркасно-панельная технология застройки является оптимальным решением для возведения частных домов. Сегодня дома из сип панелей набирают популярность по всему миру.

Применение в строительстве структурированных изолирующих плит гарантирует, что жилое помещение будет обладать высокими эксплуатационными характеристиками, окажется устойчиво к резким перепадам температур, различным климатическим явлениям. Хозяева получат требуемый комфорт при сравнительно небольших затратах.

Технологические нюансы

Сип панель - это три слоя материала, скрепленного между собой под высоким давлением. Внешний и наружный слой выполнен из ориентировано-стружечных листов. Для внутреннего наполнения применяется пенополистирол, который:

работает как утеплитель. Пористая структура с заполненными воздухом ячейками обеспечивает теплоизоляцию. В сравнении, такая плита не уступает в функциональности полуметровой стене из древесного сруба;

используется как звукоизоляционный материал. Не пропускает звуки с улицы, в доме будет тихо и комфортно;

практически не деформируется с течением времени, благодаря композитной структуре.

Общие характеристики

Строительство домов из сип панелей имеет ряд особенностей. В период возведения следует закрывать плиты от солнечных лучей, чтобы сохранить практичные характеристики, избежать эрозии ячеек в дождливую погоду.

Производство находится под тщательным контролем и соблюдением европейских стандартов качества. Толщина одной панели после прессовки древесной стружки варьируется от 0,5 до 0,7 мм. Одна сип поверхность состоит из нескольких рядов. Пропитка из водостойкой смолы, клея и гидрофобной эмульсии обеспечит устойчивость к различным погодным условиям. Сип плиты условно делят на типы:

варианты, работающие с низким уровнем влаги (мебель, внутренняя обшивка);

плиты для просторных сухих помещений, формирования несущих конструкций;

композитный материал для внешнего покрытия дома, установкой в местах с высокими показателями влажности.

Последние сип панели из списка - самый качественные, долговечные, износостойкие. Применяются для строительной опалубки, гарантируют идеальные поверхности без бугорков, защиту от грибка.

Преимущества дома структурно-изоляционного типа

Многие недооценивают возможности популярного на американском континенте строительного материала. Чтобы окончательно убедиться в целесообразности постройки дома из сип панелей, стоит ознакомиться с достоинствами:

Энергосбережение. В период зимних холодов для дома не потребуется дополнительное отопление. Огнестойкость. Специальная пропитка обезопасит от возгораний, в случае пожара предупредит распространение огня. Быстрая застройка вне зависимости от типа грунта. Экологичность. Базой служат натуральные материалы, безвредные для человека. Продолжительная эксплуатация.

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