Скачки курса доллара: эксперты назвали причины

06 марта 2020 г. 20:00
Источник: РБК-Украина
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В течение последней недели доллар на межбанке демонстрировал активные "качели" с достаточно высокой внутридневной волатильностью. Об этом рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Как напомнил аналитик, в понедельник и вторник он активно дорожал, в среду и четверг почти столь же активно снижался, а в последний день недели вновь вернулся к росту.

"Происходящее связано исключительно с политическими процессами, отставкой старого Кабмина во главе с премьером и назначением нового", - добавил он.

Напомним, Верховная рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила премьером Дениса Шмыгаля.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Раде заявил, что читает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий. По его словам, укрепление гривны ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев.

Отметим, ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс.

 

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