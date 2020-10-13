Сколько электроэнергии расходуют теплые полы? Давайте посчитаем!®

Производители и продавцы теплых полов в один голос утверждают, что такие системы очень экономичны, обеспечивая быстрый и равномерный обогрев помещения. Интернет «под завязку» забит статьями и обзорами, расхваливающими преимущества использования подобного способа отопления. При этом, как правило, положительные мнения и отзывы не подкрепляются конкретными цифрами и расчетами. Мол, верьте нам на слово, доверчивые потребители!
Однако опытные покупатели знают о ставшей крылатой фразе американского президента Рональда Рейгана: доверяй, но проверяй! Конечно, говорил он совсем о другом. Но и в нашем случае изречение человека, сломавшего «хребет» советской системе, вполне применимо. Итак, давайте разберемся, электрический теплый пол — это действительно экономичная и выгодная по сравнению с традиционными вариантами отопительная система? Или же, как это часто бывает, разрекламированная уловка хитрых и изворотливых маркетологов?
Прежде всего следует обратить внимание на важные моменты, которые помогут значительно сократить потребление электроэнергии системой обогрева пола. Давайте узнаем об основных из них:
А теперь переходим к расчетам.
Чтобы рассчитать потребление электроэнергии, необходимо знать мощность нагревательных элементов системы теплого пола. Каждый из них расходует следующее количество энергии:
Важный нюанс! Если обустроена система, предназначенная для основного отопления, она, естественно, будет потреблять больше энергии. Поэтому можно считать, что средняя мощность обогрева, использующегося в качестве дополнительного источника тепла, составляет 120–150 Вт/м². Основное отопление «потянет» на 170–200 Вт/м².
Перед началом подсчетов следует обратить внимание, что полученную цифру стоит уменьшить приблизительно на 40 %, если используется терморегулятор. Также для примера взят нагревательный элемент с расходом 150 Вт/м² — среднее значение. При точных расчетах необходимо учитывать конкретную мощность пленки, кабельной секции или мата, которые планируется приобрести.
Перед началом работы с цифрами необходимо измерить, какая площадь комнаты будет обогреваться. Ведь теплый пол не укладывается под мебель и бытовую технику. В среднем полезная площадь составляет около 40 % от общей, но для точного расчета лучше произвести соответствующие измерения.
Вот она — формула, позволяющая узнать потребление электроэнергии теплым полом: обогреваемую (полезную) площадь необходимо умножить на мощность системы. Если нужно смонтировать теплый пол на площади 10 м², а мощность нагревательного элемента — 150 Вт/м², то в час система будет потреблять 1500 Вт (или 1,5 кВт).
По статистике обогрев работает до 9 часов в сутки. Умножаем 9 на 1,5 и получаем 13,5 кВт ежедневного потребления электроэнергии. Соответственно в месяц будет расходоваться приблизительно 400 кВт. Если используется терморегулятор, смело умножаем полученное значение на 0,4 и получаем 160 кВт. Далее умножаем 160 на ваш тариф на электроэнергию, например, 90 коп. за 1 кВт. И вот они — долгожданные цифры расходов на содержание теплого пола, обогревающего площадь 10 м²: 144 грн. в месяц. На практике в такую сумму обойдется обогрев комнаты в 25 м².
Надеемся, теперь каждый сможет самостоятельно посчитать, во сколько ему обойдется содержание системы теплого пола, и принять решение о целесообразности ее установки. Для этого стоит сравнить результаты расчета с суммами, проставленными в получаемых каждым домохозяйством квитанциях за отопление.