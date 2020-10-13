Сколько электроэнергии расходуют теплые полы? Давайте посчитаем!®

Производители и продавцы теплых полов в один голос утверждают, что такие системы очень экономичны, обеспечивая быстрый и равномерный обогрев помещения. Интернет «под завязку» забит статьями и обзорами, расхваливающими преимущества использования подобного способа отопления. При этом, как правило, положительные мнения и отзывы не подкрепляются конкретными цифрами и расчетами. Мол, верьте нам на слово, доверчивые потребители!

Однако опытные покупатели знают о ставшей крылатой фразе американского президента Рональда Рейгана: доверяй, но проверяй! Конечно, говорил он совсем о другом. Но и в нашем случае изречение человека, сломавшего «хребет» советской системе, вполне применимо. Итак, давайте разберемся, электрический теплый пол — это действительно экономичная и выгодная по сравнению с традиционными вариантами отопительная система? Или же, как это часто бывает, разрекламированная уловка хитрых и изворотливых маркетологов?

Факторы влияющие на потребление электроэнергии теплым полом

Прежде всего следует обратить внимание на важные моменты, которые помогут значительно сократить потребление электроэнергии системой обогрева пола. Давайте узнаем об основных из них:

Использование терморегулятора позволит существенно уменьшить сумму в квитанциях на оплату за электричество. Ведь в этом случае подогрев будет автоматически включаться, когда это необходимо, и выключаться при достижении заданной температуры. Такой контроль за работой системы — гарантия ее экономичности. Расход электроэнергии сократится до 40 %.

Качественное утепление дома — эффективный способ уменьшить энергопотребление. Благодаря надежной теплоизоляции можно сэкономить до 35, а то и 40 % затрат.

Установка многотарифного счетчика электроэнергии даст возможность сократить расходы на ее потребление в ночное время в 1,5–2 раза вследствие действия пониженных тарифов.

Монтаж теплого пола следует осуществлять только под полезной площадью. Установка обогрева под мебелью или крупногабаритной техникой не только нецелесообразна с точки зрения экономичности, но и не рекомендуется производителями. Это может привести к перегреву и выходу из строя системы, к тому же сильный нагрев может повредить мебель или технику.

Снижение заданной температуры обогрева всего на 1°C даст экономию в 5 %. Пусть немного, но, например, за год «набежит» немалая сумма.

А теперь переходим к расчетам.

Мощность нагревательных элементов

Чтобы рассчитать потребление электроэнергии, необходимо знать мощность нагревательных элементов системы теплого пола. Каждый из них расходует следующее количество энергии:

Инфракрасная пленка — от 150 до 400 Вт/м²; Секция греющих кабелей — от 10 до 60 Вт на 1 погонный метр. Среднее значение — 30 Вт. Если учесть, что на 1 м² обычно монтируют 5 погонных метров кабеля, то средняя итоговая мощность составит 150 Вт/м². Нагревательные маты — в зависимости от производителя такие элементы потребляют 120–200 Вт/м².

Важный нюанс! Если обустроена система, предназначенная для основного отопления, она, естественно, будет потреблять больше энергии. Поэтому можно считать, что средняя мощность обогрева, использующегося в качестве дополнительного источника тепла, составляет 120–150 Вт/м². Основное отопление «потянет» на 170–200 Вт/м².

Как подсчитать расход электроэнергии

Перед началом подсчетов следует обратить внимание, что полученную цифру стоит уменьшить приблизительно на 40 %, если используется терморегулятор. Также для примера взят нагревательный элемент с расходом 150 Вт/м² — среднее значение. При точных расчетах необходимо учитывать конкретную мощность пленки, кабельной секции или мата, которые планируется приобрести.

Перед началом работы с цифрами необходимо измерить, какая площадь комнаты будет обогреваться. Ведь теплый пол не укладывается под мебель и бытовую технику. В среднем полезная площадь составляет около 40 % от общей, но для точного расчета лучше произвести соответствующие измерения.

Вот она — формула, позволяющая узнать потребление электроэнергии теплым полом: обогреваемую (полезную) площадь необходимо умножить на мощность системы. Если нужно смонтировать теплый пол на площади 10 м², а мощность нагревательного элемента — 150 Вт/м², то в час система будет потреблять 1500 Вт (или 1,5 кВт).

По статистике обогрев работает до 9 часов в сутки. Умножаем 9 на 1,5 и получаем 13,5 кВт ежедневного потребления электроэнергии. Соответственно в месяц будет расходоваться приблизительно 400 кВт. Если используется терморегулятор, смело умножаем полученное значение на 0,4 и получаем 160 кВт. Далее умножаем 160 на ваш тариф на электроэнергию, например, 90 коп. за 1 кВт. И вот они — долгожданные цифры расходов на содержание теплого пола, обогревающего площадь 10 м²: 144 грн. в месяц. На практике в такую сумму обойдется обогрев комнаты в 25 м².

Надеемся, теперь каждый сможет самостоятельно посчитать, во сколько ему обойдется содержание системы теплого пола, и принять решение о целесообразности ее установки. Для этого стоит сравнить результаты расчета с суммами, проставленными в получаемых каждым домохозяйством квитанциях за отопление.