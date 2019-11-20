Сколько стоит доллар: свежий курс от НБУ

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2420,3928 (19 ноября – 2413,7178) 100 EUR – 2681,0691 (19 ноября – 2669,8133)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 19 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,14/24,17 гривни/доллар, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,73/26,76 гривни/евро, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 18 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,17/24,21 гривни/доллар, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.