Сколько стоит собрать ребенка в школу

Ольга с дочкой приехали из Люботина, чтобы закупиться в школу. Управиться хотят за один раз. С собой взяли четыре тысячи, но боятся, что могут не уложиться в эту сумму. Женщина говорит, что только купили рюкзак, а только он один стоит 450 гривен. Поэтому купят самое необходимое, а дальше будут докупать.

Ольга Вильюханова, покупатель

На первый случай, я думаю, юбочку, джинсы. В принципе, что-то с того года осталось. Но для детей одежды много не бывает. Это ж понятно - бегают, прыгают. – А обувь? – Обувь у нас еще пока есть, походим в той, что есть. Ну, канцтовары, думаю, гривен на 700-800, наверно. Смотря, какой пенал сейчас выберем. Я просто с того года помню, цены естественно же, наверное выросли.

Продавщица Татьяна говорит, что по сравнению с прошлым годом цена на канцтовары повысилась на 10 -15%. Но сколько бы ни стоила продукция, женщина говорит, что родителям деваться некуда. В этом году собрать портфель ребенку может стоить от 1000 гривен. В зависимости от стоимости того же портфеля. Цена которого стартует от 400 гривен.

Татьяна, продавец канцтоваров

Тетради от 2.65, 3.45, ну разные цены тоже, тетрадки есть. Краски от 20 гривен и выше. Дневники 10..12..18 и так же выше пошли. Пеналы 65 и тоже выше.

Кроме портфеля родителям еще надо купить обувь, школьную и спортивную формы и зимнюю одежду.

Наталья Кожник, покупатель

Блузка, юбка, брюки по-любому на зиму, колготки, трусы, майки, спортивная форма, кроссовки. – Скажите, а на чем будете экономить по цене? – Скорее всего, на спортивном костюме. Хотелось бы 1500, но я думаю, вложимся не меньше, чем 3000. Сейчас только рюкзаки по 650 гривен.

Женщине хотелось и сэкономить, и говорит, как здесь сэкономишь, когда «ребенку предлагаешь дешевый вариант, а ей хочется взять что-то более яркое. Вот как-то дневник смотрели за 20 гривен, а купили за 80.

Юлия, ученица

Ну, дневник я выбираю, чтобы в рюкзаке он не мялся, не рвался там, чтобы с твердой обложкой и на вид внешне. Чтобы он был красивым, разрисованным, чтобы, допустим, мне в рюкзак подходил под тематику.

Школьную форму современные родители редко покупают костюмами. Как правило, родители отдельно подбирают брюки, юбку, рубашку и блузки, ведь так можно сэкономить более, чем половину. Стоимость же такого костюмчика в среднем составляет от 600 до 800 гривен. В то время, как спортивные костюмы обойдутся вам от 450-650 гривен. При покупке следует обращать внимание на качество вещей. Лучший вариант - покупать вещи, где натуральная составляющая составляет не менее 60%.

Светлана Колесниченко, продавец одежды

Надо просто пробовать качество. Допустим, если китайские идут костюмы, ну они там как стекло идет. Здесь все-таки идет 70% шерсти, 30% вискозы. Ну, и люди когда щупают, все-таки смотрят. На качество сейчас обращают внимание, в первую очередь, конечно. Ну, как и любая мама, хочет, чтобы красиво ребенок выглядел и недорого.– А родители не жалуются на цены? - Ну, как сейчас зарплаты, первого сентября одеть в школу ребенка очень сложно.

На костюмы в этом году цена «подпрыгнула» на 100 гривен. Зато на отдельную одежду ценник почти не повысился.

Жанна Ярмакова, продавец

Нет, цена точно такая же, как и в прошлом году. Ну, девочки, если на 10-20 гривен стало выше, то это не показатель. Поэтому я считаю, что реально даже в зависимости, что вырос доллар - цена все равно стабильна осталась. Потому что невыгодно подымать, просто даже если валюта будет расти, то никто не будет покупать.

Детские мокасины стоят от 150-350 гривен, кроссовки стартуют от 300 гривен, а ботинки - от 250. На подростков обувь стоит уже как для взрослых. Если взять самую низкую цену на самые необходимые вещи, которые нужно приобрести, то в сумме это получится почти три тысячи гривен. Но, конечно, покупая вместе детьми, родители вряд ли смогут уложиться в эту сумму, потому что яркие и более качественные вещи стоят примерно на 30% больше.